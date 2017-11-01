Видео: под Красноярском после ДТП сгорела фура

Появилось видео с места столкновения двух грузовых автомобилей на трассе "Сибирь".

Сегодня днем, 1 ноября, на трассе "Сибирь" произошло одно из самых жестких ДТП за эту осень. В дневное время на дорожном участке под Красноярском столкнулись два грузовика. По информации ГИБДД, в аварии приняли участие российский КамАЗ и иномарка Scania. Они ехали в попутном направлении, но не смогли разъехаться. В результате оба большегруза оказались за пределами дороги, а один из них загорелся. Уже через несколько минут огонь на месте ДТП полыхал так сильно, что его можно было разглядеть за несколько километров.

В социальных сетях уже появилось видео с места аварии. На нем можно рассмотреть фуру, лежащую на правом боку. Корпус автомобиля уже практически сгорел, а огонь перебрался даже на покрытые снегом лесные овраги. Вокруг места ЧП суетятся врачи и спасатели.

По последним данным, за рулем КамАЗа находился молодой 30-летний водитель. При этом "Сканией" управлял более опытный 54-летний шофер. К счастью, водители выжили и не получили тяжелых травм. Виновника столкновения установит проверка ГИБДД.

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Видео: ЧП Красноярск