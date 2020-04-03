Видео: на юге КАД образовалась пробка

Комментаторов удивила загруженность дорог.

Вечером 3 апреля из-за ДТП на юге КАД образовалась серьезная пробка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на 60-м км внутреннего кольца автодороги. Свидетели аварии написали о том, что авто перекрыло две полосы движения. При этом остальные две полосы занимали ремонтные работы. По всей видимости, их пришлось открыть для движения транспорта.

На данный момент несерьезная пробка наблюдается в районе станции метро "Обухово".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиропоток наземного транспорта в Петербурге снизился на 91%.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"