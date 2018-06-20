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Видео: на въезде в Кудрово образовалась страшная пробка

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Транспортные средства объезжают пробку по встречной полосе.

В среду, 10 апреля, в петербургском Кудрово образовалась страшная пробка из трамваев и из машин. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Ужасная дорожная ситуация, пробка почти до Дыбенко, машины едут в 4 ряда, а заедз только один. Автомобилисты даже трамвай умудрились заставить стоять в пробке

отмечает он

По словам очевидцев, на месте нет никакого ДТП. Из-за чего на месте образовался затор из автомобилей неизвестно. 

Ранее мы сообщали о том, что В Сосновой Поляне иномарка "протащила на капоте" сбитого ребенка

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, кудрово, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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