Видео: на пересечении Героев и Ленинского водитель экскаватора предотвратил распространение пожара

Бытовки стояли вплотную друг к другу и огонь мог перекинуться на весь строительный городок.

На перекрёстке Ленинского и Героев сегодня загорелась бытовка, которая стояла вплотную к аналогичным строениям, и если бы не оперативные действия водителя экскаватора, огонь перекинулся бы дальше. Видео с места события Piter.TV прислали очевидцы.

Пока ехали пожарные, водитель, проявляя чудеса отваги, ковшом вытащил из общего ряда горящую бытовую и отбуксировал её на открытое место. После этого оперативно приехали несколько мини-погрузчиков с ёмкостями с водой, и рабочие стали вёдрами заливать горящие обломки.

Информация по пострадавшим не поступала.

Ранее на Левашовском шоссе загорелась бытовка.

Фото и видео: Piter.TV