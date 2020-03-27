  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:01
136
nastya960
Код вставки плеера

Видео: на пересечении Героев и Ленинского водитель экскаватора предотвратил распространение пожара

0 0

Бытовки стояли вплотную друг к другу и огонь мог перекинуться на весь строительный городок.

На перекрёстке Ленинского и Героев сегодня загорелась бытовка, которая стояла вплотную к аналогичным строениям, и если бы не оперативные действия водителя экскаватора, огонь перекинулся бы дальше. Видео с места события Piter.TV прислали очевидцы.

Пока ехали пожарные, водитель, проявляя чудеса отваги, ковшом вытащил из общего ряда горящую бытовую и отбуксировал её на открытое место. После этого оперативно приехали несколько мини-погрузчиков с ёмкостями с водой, и рабочие стали вёдрами заливать горящие обломки.

Информация по пострадавшим не поступала.  

Ранее на Левашовском шоссе загорелась бытовка.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: бытовк, горит бытовка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии