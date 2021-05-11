Видео: на перекрестке Планерной и Богатырского столкнулись три авто

Пострадал ли кто-то, пока неясно.

Днем во вторник, 11 мая, на перекрестке Планерной улицы и Богатырского проспекта произошло ДТП с участием трех иномарок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.TV, видно, как водитель кроссовера выезжает на перекресток для поворота, но встает на полосу встречного движения, откуда на большой скорости ехал водитель "Мерседеса". От удара машины развернулись, одна из них откатилась и стукнула авто попутного водителя.

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в аварии на ЗСД у Благодатной пострадали три человека.

Видео: Piter.TV