Видео: на Заневском проспекте загорелся туристический автобус

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся туристический автобус. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 23 августа.
В 17:17 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Заневский проспект, дом №17. Позже выяснилось, что помощь требуется туристическому автобусу. В 17:29 спасатели ликвидировали пожар. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что в центре Петербурга сгорел дорогостоящий контейнер для раздельного сбора мусора.
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