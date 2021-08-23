Видео: на Заневском проспекте загорелся туристический автобус

В салоне автобуса на момент пожара никого не было.

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся туристический автобус. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 23 августа.

В 17:17 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Заневский проспект, дом №17. Позже выяснилось, что помощь требуется туристическому автобусу. В 17:29 спасатели ликвидировали пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга сгорел дорогостоящий контейнер для раздельного сбора мусора.

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