  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:21
84
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Видео: на Синопской набережной столкнулись сразу 4 автомобиля 

0 0

На месте работают пожарные и медики.

В четверг, 6 июня, в Центральном районе столкнулись сразу 4 автомобиля. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на Синопской набережной. О пострадавших информации нет, но на месте трудятся пожарные и сотрудники скорой помощи. 

Там столкнулись сразу четыре автомобиля: Nissan Almera, Renault Symbol, Opel и Kia Cerato

отмечает корреспондент

Ранее мы сообщали о том, что семья душевнобольного пенсионера выплатит 200 тысяч петербургскому метрополитену

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии