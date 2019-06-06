Видео: на Синопской набережной столкнулись сразу 4 автомобиля 

На месте работают пожарные и медики.

В четверг, 6 июня, в Центральном районе столкнулись сразу 4 автомобиля. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на Синопской набережной. О пострадавших информации нет, но на месте трудятся пожарные и сотрудники скорой помощи.

Там столкнулись сразу четыре автомобиля: Nissan Almera, Renault Symbol, Opel и Kia Cerato отмечает корреспондент

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Видео:Piter.TV