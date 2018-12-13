Видео: на КАДе выгорел до тла автомобиль 

В горящей машине людей не было, по предварительным данным никто не пострадал.

Во вторник, 30 апреля, на КАДе загорелся автомобиль. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV

Инцидент произошел в районе Софийской развязки. Причина возгорания неизвестна. Автомобилисты предполагают, что в машине произошло замыкание. По словам очевидцев, в горящей машине людей не было, по предварительным данным никто не пострадал.

Хорошо не было взрыва отмечают автолюбители

На кадрах видно, что пожарные уже устранили возгорание. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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Фото:Piter.TV