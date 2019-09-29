Видео: на КАД около Мурино столкнулись четыре автомобиля

Водитель резко свернул на скоростной трассе и спровоцировал аварию.

Вечером 29 сентября на КАД в северной части Петербурга произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Один из проезжающих мимо водителей заснял инцидент на видеорегистратор, автор поделился кадрами в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидца, авария произошла около 19:45 недалеко от съезда в Мурино. Что послужило причиной резких движений на трассе одного из водителей, пока не известно.

Автору видео удалось избежать столкновения, о состоянии участников ДТП не сообщается. Пользователи группы отмечают, что одной из причин инцидента могла стать колейность на дорогах.

Ранее Piter.TV сообщил о массовом ДТП у Коломяжского путепровода.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".