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Видео: машины вылетела в поле на Софийской улице

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По предварительной информации, авто столкнулось с такси.

"Лада" оказалась в поле после столкновения с другим автомобилем. По предварительным данным, вторым участников ДТП стало такси. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия. 

Инцидент произошел утром 3-го июня на Софийской улице между Невским районом и Колпино. Сейчас на месте работают экстренные службы. 

Кроме того, поблизости произошла еще одна авария, но в другом ряду. О пострадавших не сообщается. 

По данным сервиса "Яндекс.Карты", заторов на участке нет. 

Ранее на Ланском шоссе грузовик с трактором на трале застрял под мостом

Видео: Piter.TV 

 

Теги: дтп, поле, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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