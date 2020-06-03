Видео: машины вылетела в поле на Софийской улице

По предварительной информации, авто столкнулось с такси.

"Лада" оказалась в поле после столкновения с другим автомобилем. По предварительным данным, вторым участников ДТП стало такси. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел утром 3-го июня на Софийской улице между Невским районом и Колпино. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Кроме того, поблизости произошла еще одна авария, но в другом ряду. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", заторов на участке нет.

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Видео: Piter.TV