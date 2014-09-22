Видео: уникальную школу построили в Невском районе

Отличительной особенностью здания стал остеклённый фасад и просторный атриум.

В Невском районе завершается строительство нового корпуса школы № 691. В здании на Дальневосточном проспекте завершены строительные и отделочные работы. Об этом сообщат портал "Строительный Петербург".

В новом корпусе ГБОУ №691 расположились 2 бассейна, оборудованные специальными подъемниками для маломобильных учеников. В здании есть спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, библиотека.

Корпус начальной школы будет оборудован отдельным гардеробом и даже спальнями для 1-х классов. Для учеников среднего звена предусмотрены учебно-производственные мастерские и лаборатории по естественным наукам. Строительство третьего здания 691 школы велось за счёт города в рамках нацпроекта "Образование".

Видео: Строительный Петербург