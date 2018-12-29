Видео: ежедневно с улиц Выборга вывозится более 2000 кубометров снега

В первую очередь чистят те дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта.

Из-за сильного снегопада выборжане все чаще обращаются в Единую диспетчерскую службу администрации Выборгского района с жалобами по уборке снега на дорогах и во дворах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ежедневно с улиц Выборга вывозится более 2 000 кубометров снега. При этом в первую очередь чистят те дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Также стоит отметить, что ответственность за уборку снега во дворах несут управляющие компании и ТСЖ.

В период непрекращающихся снегопадов снегоуборочная техника проводит первоочередные мероприятия по обеспечению проезда по основным улицам города. Эту работу выполняют машины с отвалами, которые сгребают снег с проезжей части к обочинам. Вывоз снега и удаление снежно-ледового образования осуществляется в ночную смену. Уборка улиц идет по специально составленному графику, который устанавливает последовательность уборки улиц. - пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО