Видео: две машины столкнулись перед пешеходным переходом на Маршала Захарова

От удара иномарка резко двинулась вперед и выехала на переход.

Во вторник, 27 апреля, на улице Маршала Захарова у дома №34 произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

ИЖ 2126 въехал в Chery перед пешеходным переходом. Один человек лежит на газоне. сообщил петербуржец.

Судя по кадрам, которые попали в редакцию Piter.TV, водитель иномарки притормозил перед пешеходным переходом. Следовавший за ним водитель ИЖ не успел среагировать и сбросить скорость, из-за чего влетел впереди стоящий автомобиль. От удара Chery вынесло вперед, никто из пешеходов не пострадал. Вероятно, травмы получил водитель отечественной машины.

Ранее мы писали, что от удара иномарки "Газель" завалилась на бок на проспекте Ветеранов.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Видео: Piter.TV