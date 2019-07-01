Видео: Выборг радует горожан яркими красками

Благодаря клумбам, подвесным вазонам и цветущим кустарникам, посаженным в этом году, наш город преобразился и радует глаз местным жителям и туристам.

Традиционно цветы в Выборге начали высаживать к майским праздникам. Апрель в этом году был холодным, поэтому в первой половине мая высаживали растения, которые не боятся похолодания, в основном петунии. После потепления начался второй этап работ по оформлению цветников. В этот период город украсили и теплолюбивые растения.

Всего в Выборге высадили более 70 000 цветов. Среди них бархатцы, петунии, бегонии, нарциссы, тюльпаны, фиалки, герань, а также цветущие кустарники.

Фото, видео: Piter.TV