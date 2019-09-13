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Видео: В Выборге стартовала областная спартакиада ГТО

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В общей сложности, более 150 участников смогут проявить свои спортивные способности в дартсе, легкой атлетике, плавании, стрельбе, а также сдать прочие нормативы ГТО.

Сегодня, 13 сентября, в Выборге стартовала областная спартакиада ГТО. В соревнованиях также приняла участие сборная Выборгского района. 

В общей сложности, более 150 участников смогут проявить свои спортивные способности в дартсе, легкой атлетике, плавании, стрельбе, а также сдать прочие нормативы ГТО.

По заявкам у нас будет четыре дисциплины: стрельба, дартс, пресс и плавание. В соответствии с этим каждый из участников пройдет данные испытание. Участники спартакиады разбиты на четыре возрастные группы от 18 до 59 лет. 

Андрей Петров, главный судья спартакиады 

Видео: Piter.TV 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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