Видео: В Выборге стартовала областная спартакиада ГТО

В общей сложности, более 150 участников смогут проявить свои спортивные способности в дартсе, легкой атлетике, плавании, стрельбе, а также сдать прочие нормативы ГТО.

Сегодня, 13 сентября, в Выборге стартовала областная спартакиада ГТО. В соревнованиях также приняла участие сборная Выборгского района.

В общей сложности, более 150 участников смогут проявить свои спортивные способности в дартсе, легкой атлетике, плавании, стрельбе, а также сдать прочие нормативы ГТО.

По заявкам у нас будет четыре дисциплины: стрельба, дартс, пресс и плавание. В соответствии с этим каждый из участников пройдет данные испытание. Участники спартакиады разбиты на четыре возрастные группы от 18 до 59 лет. Андрей Петров, главный судья спартакиады

Видео: Piter.TV