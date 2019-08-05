Видео: В Выборге открылся XXVII фестиваль российского кино "Окно в Европу"

Началось мероприятие с традиционного шествия участников и гостей фестиваля вместе с жителями города от гостиницы "Дружба" к кинотеатру "Выборг-Палас". Здесь прошла торжественная церемония открытия праздника.

В Выборге прошло открытие российского кинофестиваля "Окно в Европу". Фильмом открытия стал "Конец сезона" (реж. Константин Худяков). Началось мероприятие с традиционного шествия участников и гостей фестиваля вместе с жителями города от гостиницы "Дружба" к кинотеатру "Выборг-Палас". Здесь прошла торжественная церемония открытия праздника.



C приветствием к гостям и участникам кинофестиваля обратился глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Фестиваль российского кино в Выборге – всегда яркое и, по-настоящему, праздничное событие в культурной жизни не только нашего города, Ленинградской области, но и всей России. Из года в год он привлекает внимание и объединяет талантливых представителей отечественной киноиндустрии, а также многочисленных ценителей киноискусства. Мы искренне верим, что XXVII фестиваль российского кино "Окно в Европу" порадует участников и гостей яркими открытиями и подарит всем позитивные, незабываемые впечатления! глава Выборгского района Дмитрий Никулин Видео: Piter.TV