Видео: В Ростове-на-Дону загорелся рынок "Атлант"

Площадь пожара 1500 квадратных метров.

Сегодня утром, 21 ноября, в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный рынок "Атлант".

Пожар начался утром по адресу Аксайский район, поселок Янтарный, ул. Индустриальная, 6. Сначала сообщалось, что пожар бушует на площади 600 квадратных метров, сейчас появилась информация, что площадь возгорания составляет полторы тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают 12 единиц техники и 52 человека личного состава.

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Видео и фото: mchs_rostov