Сотрудники ДПС ГИБДД спасли людей из горящего дома в Подмосковье

Сотрудники полиции подогнали к дому грузовик, чтобы с помощью его люди смогли выпрыгнуть из горящего дома.

В Подмосковье сотрудники ДПС ГИБДД МУ МВД России "Щёлковское" не растерялись и спасли людей из горящего дома.

Сообщается, что старший лейтенант полиции Дмитрий Будычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин увидели горящий дом, а на втором этаже мужчин, которые просили о помощи. Полицейские вызвали пожарных, а сами бросились спасать людей. Они остановили грузовую "газель" и подогнали ее под окна горящего дома.

Погорельцы выпрыгнули на крышу машины и были спасены. Затем сотрудники полиции эвакуировали и других жильцов дома. В одной из квартир нашли дедушку, который еле передвигался, его также вывели из горящего дома.

Видео: MDK