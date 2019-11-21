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Сотрудники ДПС ГИБДД спасли людей из горящего дома в Подмосковье

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Сотрудники полиции подогнали к дому грузовик, чтобы с помощью его люди смогли выпрыгнуть из горящего дома.

В Подмосковье сотрудники ДПС ГИБДД МУ МВД России "Щёлковское" не растерялись и спасли людей из горящего дома.

Сообщается, что старший лейтенант полиции Дмитрий Будычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин увидели горящий дом, а на втором этаже мужчин, которые просили о помощи. Полицейские вызвали пожарных, а сами бросились спасать людей. Они остановили грузовую "газель" и подогнали ее под окна горящего дома.

Погорельцы выпрыгнули на крышу машины и были спасены. Затем сотрудники полиции эвакуировали и других жильцов дома. В одной из квартир нашли дедушку, который еле передвигался, его также вывели из горящего дома.

Видео: MDK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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