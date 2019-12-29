Видео: В Озерске банда напала на станцию "скорой" с арбалетом

Молодые люди хотели забрать медосвидетельствование пьяного друга - водителя.

В Озёрске под Челябинском молодые люди, угрожая арбалетом, ворвались на станцию "скорой" и угрожали медику.

В сети опубликовано видео с моментом нападения группы молодых людей на станцию скорой медицинской помощи в городе Озерске. Молодые люди, угрожая арбалетом медику, пытались украсть медосвительствование своего товарища, который попался пьяным за рулем.

Всех 4 участников налета нашли и задержали. Двое под арестом, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Поданному факту возбуждено уголовное дело "хулиганские действия группой лиц по предварительному сговору", сообщает ТАСС.

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Видео: т-м канал Идиот