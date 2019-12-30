Видео: В Нижнем Новгороде водитель "Яндекс.Такси" выкинул из машины пассажирку и избил ее

Водитель отказался везти пассажирку из-за низкой стоимости заказа и не дал подождать в салоне другую машину.

В Нижнем Новгороде водитель такси вышвырнул из салона пассажирку и избил ее из-за низкой стоимости проезда.

Пострадавшая женщина обратилась в полицию с заявлением на водителя такси, а видео снятое ей, опубликовала в сети. По словам женщины, на улице было очень холодно, а она была простужена, поэтому вместо обычной маршрутки воспользовалась сервисом Яндекс.Такси.

Приехавший на вызов таксист, отказался везти клиентку из-за того, что стоимость проезда составляла 273 рубля. Мужчина попросил отменить заказ, на что женщина согласилась и вызвала другую машину. Но женщина попросила подождать в машине, так как было очень холодно. Водитель пришел в ярость, выбросил из салона вещи женщины, затем ее саму, после чего несколько раз ударил и уехал.

Женщина обратилась за помощью к медикам, а затем с заявлением в полицию.

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Видео: HUE