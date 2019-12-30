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Видео: Панды из Московского зоопарка обрадовались снегу и елкам

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Самочка Диндин особенно обрадовалась хвойным деревьям и забавлялась с ними.

Панды из Московского зоопарка дождались снега и елочек.

В Московский зоопарк привезли сотни нераспроданных хвойных деревьев, которые сотрудники зоопарка распределили по вольерам с животными. Больше всех обрадовалась елке самочка панды Диндин, которая прибыла в столичный зоопарк в апреле 2019 года вместе с самцом Жуи.

В то время как Жуи флегматично жевал бамбук, Диндин устроила настоящую новогоднюю феерию. Она залезла на маленькую елочку, но та не выдержала веса панды и обломилась. Диндин упала с макушкой колючей красавицы и продолжала кувыркаться в снегу и бегать по вольеру с веткой сосны.

Ранее: Диндин и Жуи знакомятся с первым снегом (видео).

Видео и фото: Московский зоопарк

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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