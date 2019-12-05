Видео: В Московском зоопарке панды познакомились со снегом

Новенькие обитатели Московского зоопарка, приехавшие в апреле из Китая, познакомились со снегом.
Накануне в столице, выпал долгожданный снег. И взрослые, и дети обрадовались первому снегу. А в Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин наконец-то узнали, что такое снег. На страничке в инстаграм зоопарка опубликовано видео, как панды гуляют по заснеженному вольеру. Сотрудники зоопарка считают, что, когда будут большие сугробы, панды будут резвиться в снегу.
Жуи самец большой панды и ему 2,5 года, а Диндин полуторагодовалая самочка. Они прибыли из Китая в апреле 2019 года и успешно приспосабливаются к новому климату.
Сегодня ранее: Московские спасатели откачали собаку, спасенную из горящей квартиры (видео).
Видео и фото: инстаграм/Московский зоопарк
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