Видео: В Московском зоопарке панды познакомились со снегом

Большие панды Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с апреля и еще не знакомы с русской зимой.

Новенькие обитатели Московского зоопарка, приехавшие в апреле из Китая, познакомились со снегом.

Накануне в столице, выпал долгожданный снег. И взрослые, и дети обрадовались первому снегу. А в Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин наконец-то узнали, что такое снег. На страничке в инстаграм зоопарка опубликовано видео, как панды гуляют по заснеженному вольеру. Сотрудники зоопарка считают, что, когда будут большие сугробы, панды будут резвиться в снегу.

Жуи самец большой панды и ему 2,5 года, а Диндин полуторагодовалая самочка. Они прибыли из Китая в апреле 2019 года и успешно приспосабливаются к новому климату.

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Видео и фото: инстаграм/Московский зоопарк