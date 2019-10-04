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Видео: На территории Выборга прошли пожарно-технические учения

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В учениях были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

27 сентября, на территории Выборга прошли пожарно-технические учения. Местом проведения учений стал Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена".

В учениях были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Сотрудники МЧС в процессе учений сумели отработать личные навыки на данном объекте, также эвакуацию работников.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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