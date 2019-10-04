Видео: На территории Выборга прошли пожарно-технические учения

В учениях были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

27 сентября, на территории Выборга прошли пожарно-технические учения. Местом проведения учений стал Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена". В учениях были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Сотрудники МЧС в процессе учений сумели отработать личные навыки на данном объекте, также эвакуацию работников. Видео: Piter.TV