Видео: "Киа" врезалась в припаркованные машины на Синопской набережной

О пострадавших не сообщается.

Иномарка врезалась в припаркованные авто на Синопской набережной. На кадрах видно, что водитель будто бы и не управляет автомобилем.

Инцидент произошел вечером 4-го января у дома №38. Белая "Киа" начинает ехать по диагонали, пересекая полосы движения, и в результате оказывается у бордюра, где припаркованы авто. Все машины получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии опьянения.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее в МВД рассказали о погоне за нетрезвым водителем, который врезался в машину ГИБДД.

Видео: Piter.TV