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Видео: "Киа" врезалась в припаркованные машины на Синопской набережной

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О пострадавших не сообщается.

Иномарка врезалась в припаркованные авто на Синопской набережной. На кадрах видно, что водитель будто бы и не управляет автомобилем.

Инцидент произошел вечером 4-го января у дома №38. Белая "Киа" начинает ехать по диагонали, пересекая полосы движения, и в результате оказывается у бордюра, где припаркованы авто. Все машины получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии опьянения.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранителям. 

Ранее в МВД рассказали о погоне за нетрезвым водителем, который врезался в машину ГИБДД. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, набережная, обочина, припаркованные авто
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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