Видео: из квартиры на Бутлерова вынесли тела убитых жены и сына адмирала Лобанова

О трагедии стало известно 24 июля.

В распоряжении Piter.tv оказались кадры, на которых видно, как из квартиры на улице Бутлерова выносят тела убитых жены и сына отставного контр-адмирала ВМФ СССР Леонида Лобанова. Видео предоставил источник в правоохранительных органах.

О трагедии стало известно на выходных. Вечером 24 июля в полицию позвонила дочь Лобанова. Она рассказала, что мать и брат не отвечают на звонки. Также в правоохранительные органы поступили и жалобы от соседей на трупный запах.

В этот же вечер сотрудники полиции вскрыли квартиру. В 3-х комнатной квартире с гнилостными изменениями, колото-резаными ранами на теле обнаружены тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына. Эксперты определили, что тела пролежали в квартире около недели. Самого Лобанова в квартире не было.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Видео: Piter.tv