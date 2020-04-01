Видео: Иркутский полицейский бегом догнал автомобиль с нарушителем

Полицейский объяснил столь необычный и успешный метод преследования и остановки нарушителя своей отличной физической формой.

В Иркутске сотрудник полиции бегом догнал пьяного водителя.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, сотрудник полиции после длительной погони бегом догнал автомобиль с пьяным нарушителем. ЧП произошло в районе поселка Трактовый Зиминского района Иркутской области. В полицию поступил сигнал о возможно пьяном водителе иномарки. На место прибыли сотрудники местной полиции. Все требования остановиться нарушитель проигнорировал. Полиция преследовала машину с нарушителем на служебном автомобиле.

Воспользовавшись моментом, когда нарушитель снизил скорость, старший лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал иномарку. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в салон машины. Принятыми им мерами иномарка была остановлена. Водитель был действительно в состоянии алкогольного опьянения. Помимо нарушителя в салоне автомобиля находились три пассажира, один из них владелец машины.

Иркутский полицейский стал знаменитым. А свой метод преследования объяснил хорошей физподготовкой.

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Видео: МВД МЕДИА