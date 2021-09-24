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Видео: ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов распространения наркотиков в Россию

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В числе задержанных также организатор из Турции.

ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов распространения синтетических наркотиков в даркнете. Об этом сообщает Центр общественных связей службы.

Так, силовики задержали участников сообщества в Моквоской, Ростовской, а также Астраханской областях и Краснодарского края. В числе задержанных также организатор производства и каналов сбыте, который координировал из Турции деятельность группы.

Ранее мы писали, что Госдума закупила 450 китайских смартфонов за 4,3 млн рублей. 

Видео: Telegram / URA.RU

 

Теги: канал распространения наркотиков, фсб
Категории: Новости России, Лента новостей,

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