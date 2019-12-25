Госдума закупила 450 китайских смартфонов за 4,3 млн рублей

Один смартфон стоит порядка 9,5 тыс. рублей.

Госдума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme. Число телефонов совпадает с количеством мандатов. Стоимость закупки составляет 4,3 млн рубле. Получается, что стоимость одного смартфона составляет 9,5 тыс. рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы госзакупок.

Такие смартфоны должны были поддерживать две сим-карты. Объем встроенной памяти не должен быть менее 64 гигабайт. Контракт должен быть исполнен к концу этого года.

Во втором квартале, по оценке IDC, на компанию Realme приходилось 4,8% от поставляемых в Россию смартфонов.

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