Видео: ДТП на улице Степана Разина

Мотоциклисту оказывают медицинскую помощь.

В среду, 23 сентября, на улице Степана Разина у дома №6к3 произошло ДТП.

В распоряжение редакции попали кадры, запечатлевшие момент столкновения. Видно, как автомобилист, сдавая задним ходом, по всей видимости, не рассчитывает скорость потока и расстояние, из-за чего происходит столкновение с мотоциклом. Известно, что мотоциклисту оказали помощь в карете скорой, однако какие травмы получил мужчина, неизвестно.

Ранее мы писали, что мотоциклист получил травмы в результате аварии на Мурманском шоссе.

Видео: Piter.TV