Видео: ДТП на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов

Большегруз "забодал" легковушку.

В понедельник, 30 ноября, на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов произошло ДТП, сообщил участник аварии в соцсетях.

Камаз перестроился в меня и протащил ещё метров 10. Вину свою не признает сообщил пострадавший.

Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер видеонаблюдения момента аварии. Видно, как большегруз цепляет "КИА" и тащит, а потом останавливается. Получил ли водитель легковушки травмы, неизвестно.

Ранее мы писали, что ребенок попал под машину около генконсульства Швейцарии в Петербурге.

Видео: Piter.TV