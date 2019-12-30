Видео: Астраханец спас из ледяной воды собаку

Мужчина гулял по набережной с женой и двумя детьми, когда собака выбежала на лед и провалилась в ледяную воду.

В Астрахани отважный мужчина бросился спасать тонущую в ледяной воде собаку.

ЧП произошло во вторник днем, 28 января, в Астрахани. Собака без хозяев, но в ошейнике увязалась за дружным семейством. Дети даже успели дать собачке кличку Жуля. В какой-то момент собака отстала, пошла попить воды и провалилась под лед. Самостоятельно собака выбраться не могла.

Тогда глава семейства разделся и пошел спасать собаку. Ему пришлось сломать несколько льдин, чтобы помочь беспомощному животному. Жуля была спасена, дети в восторге, а мужчина поранил ноги во время спасательной операции.

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