Видео: 5 предпринимателей Выборга получили награды

Они участвовали в конкурсе на лучшее праздничное оформление среди субъектов малого бизнеса.

29 декабря в районной администрации состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшее праздничное оформление объектов к Новому году и Рождеству среди субъектов малого и среднего бизнеса г. Выборга.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в мероприятии принял участие глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов. Он поблагодарил предпринимателей и их коллективы за участие в украшении города и "создание праздничного новогоднего настроения жителям и гостям Выборга".

В номинации "Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли":

- первое место - магазин "Топ-Топ" (индивидуальный предприниматель Ирина Лобенко),

- второе место - магазин "Леди Шарм" (директор региональной розничной сети магазина Людмила Кантур).

В номинации "Лучшее праздничное оформление объекта общественного питания" награду получила пекарня-кондитерская "Hello, Bread!" (индивидуальный предприниматель Олеся Свидерская).

За "Лучшее праздничное оформление предприятия сервиса и других видов деятельности" награду получил Музей шоколада (генеральный директор Дана Салтанова).

В номинации "Лучшее праздничное оформление объекта торговли и услуг по итогам народного голосования" отмечен ресторан "Эспиля" (генеральный директор Константин Фомичёв).

Напомним, конкурс на лучшее праздничное оформление среди субъектов малого бизнеса проходил в рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства в Выборге. Всего поступило более 40 заявок на участие. Жюри оценивало праздничное украшение фасадов, витрин, а также внутреннее убранство помещений. Победители конкурса получили сертификаты номиналом 40 тысяч рублей на благоустройство своих объектов и территории перед ними.





