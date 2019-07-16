Видео: спасатели показали детям как не попасть в беду на воде

На базе ДОЛ «Зеленый остров» сотрудники МЧС и госинспекции по маломерным судам провели инструктаж по безопасному поведению на воде.

Сегодня на базе ДОЛ "Зеленый остров" сотрудники МЧС и госинспекции по маломерным судам провели инструктаж по организации купания в детских оздоровительных лагерях.

Очень важно что эти занятия проходят на территории Выборгского района. Сначала инструктаж прошли руководители лагерей, инструкторы, которые работают на сменах в лагерях. Для детей прошла демонстрация спасения человека на воде. Николай Шишкин, заместитель главы администрации МО "Выборгский район"

На инструктаже присутствовали руководители и сотрудники лагерей Выборгского района, а также представители районной администрации и комитета образования. Сотрудники МЧС и госинспекции отметили, что статистика смертности на воде в текущем году значительно понизилась.

В Выборгском районе в этом году утонуло 4 человека. В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 12 смертельных случаев. Михаил Рыбин, старший государственный инспектор Выборгского отделения по маломерным судам

Также для детей, отдыхающих в лагере, сотрудники МЧС провели занятие по безопасному поведению на воде. Урок включил в себя как теоретическую, так и практическую часть.

100 ребят, которые сейчас находятся в лагере, прошли инструктажи в интересной форме: это не только теория, но и демонстрация действий по спасению утопающего и оказанию первой медицинской помощи. Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

Фото, видео: Piter.TV