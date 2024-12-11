В январе объем выданных розничных кредитов в Петербурге уменьшился в 1,5 раза

Банки предоставили кредиты на общую сумму 75,2 млрд рублей, тогда как в декабре эта цифра составляла 164,8 млрд рублей.

ЦБ РФ принял решение продлить действие строгих макропруденциальных ограничений (МПЛ) на следующие три месяца — с апреля по июнь. Данная мера направлена на снижение объема выдачи необеспеченных потребительских кредитов людям с высоким уровнем задолженности. Такие значительные ограничения действуют с октября прошлого года.

Регулятор неоднократно обращал внимание на риски, связанные с ростом розничного кредитования и его влиянием на инфляцию. Впервые МПЛ были введены в январе 2023 года, а начиная с июля, эти ограничения регулярно ужесточаются, пишет издание "Деловой Петербург".

Изначально лимиты касались заемщиков с высокой долговой нагрузкой (соотношением дохода к выплатам по кредитам), превышающей 80%. Этим категориям клиентов банки могли выдать не более 25% от общего числа кредитов. Впоследствии МПЛ распространились и на менее закредитованных граждан (уровень долговой нагрузки 50–80%), для которых с октября 2024 года ограничение составляло 15%.

Согласно данным Центрального банка, в результате этих мер уровень одобрения заявок на кредиты наличными упал с 29% в третьем квартале 2023 года до 17% в октябре-декабре 2024-го, а по кредитным картам — с 29% до 22%. За полтора года доля выданных необеспеченных потребительских кредитов сократилась с 60% до 26%.

Решения относительно МПЛ на период с июля по сентябрь текущего года Центральный банк примет в апреле, учитывая качество кредитных портфелей и уровень долговой нагрузки населения. Регулятор имеет право либо усилить существующие ограничения, либо расширить их на заемщиков с долговой нагрузкой менее 50%.

Благодаря введенным с октября 2024 года мерам, объем выданных розничных кредитов в Санкт-Петербурге в январе текущего года уменьшился в 1,5 раза по сравнению с декабрем. Банки предоставили кредиты на общую сумму 75,2 млрд рублей, тогда как в декабре эта цифра составляла 164,8 млрд рублей. Однако, сравнивая с январем 2024 года, спад кажется менее значительным (-6%).

Тем не менее, общий годовой прирост кредитования установил новый рекорд: жители города оформили новые кредиты на сумму более 1,15 триллиона рублей, что на 21% больше, чем в 2023 году. Спрос остается устойчивым независимо от процентных ставок. Средняя ставка по потребительскому кредиту в настоящее время составляет 36,65% годовых, тогда как в январе 2024 года она была равна 26,16%.

В прошлом году регулятор получил полномочия использовать МПЛ для регулирования ипотечного кредитования. Новые правила ожидаются с 1 июля и главным образом затронут граждан с долговой нагрузкой более 80% и теми, кто накопил менее 20% на первоначальный взнос.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 марта сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались свыше 140 тыс. петербуржцев.

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