Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом

Политик выступил против отмены закона об исключительности украинского языка.

Вице-премьер Павел Розенко обратился к "новым русским" во власти Украины с требованием не отменять закон об исключительности украинского языка. В противном случае, политик намекнул на госпереворот.

В своем Facebook он разместил пост, который сопроводил фото с дракой в Верховной Раде с участием Вадима Колесниченко, одного из авторов закона о региональных языках.

В свое время один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих негодяев известна, а украинский язык был, есть и будет,

— написал политик.

Таким образом Розенко напомнил, о судьбе сторонников экс-президента Виктора Януковича, которым пришлось уехать в Россию. Свой пост он закончил оммажом в сторону реплики президента Владимира Зеленского, которую тот использовал, когда соглашался на дебаты с Порошенко.

Даже не думай...те. Мы можем повторить,

— заключил вице-премьер.

Напомним, что закон был принят Верховной радой 25 апреля. Согласно нему, украинский язык на законодательном уровне становится единственным языком практически во всех сферах жизни государства. Зеленский выступил против закона.

Фото: открытые источники



