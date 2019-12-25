Вице-губернатор Петербурга госпитализирован в больницу Боткина

Вице-губернатор Максим Соколов проходит обследование на коронавирус.

Вице-губернатора Максима Соколова госпитализировали в больницу имени Боткина, где он проходит необходимые процедуры. Уточняется, что Соколов сам принял решение изолироваться из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Смольном в понедельник, 16 марта.

Такое решение чиновник принял исходя из своего путешествия в отпуске, где он посетил страны Европы, в которых были зафиксированы случаи заболевания. На родину мужчина вернулся 9 марта.

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