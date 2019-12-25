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В Кронштадте обустроят первую городскую автостоянку
Сегодня, 21:49
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arteliseev

В Кронштадте обустроят первую городскую автостоянку

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Автостоянка сможет вместить 113 машин.

На 69 участке Кронштадтского шоссе обустроят первую автостоянку, сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчик обустроит дорожное полотно, канализацию, проведет электричество и благоустроит территорию. Предполагается, что новая охраняемая парковка будет автоматизирована, оснащена системой видеонаблюдения, терминалом оплаты, шлагбаумом, стойкой въезда-выезда и электронным табло. 

Ранее мы писали, что власти Петербурга закупаются туалетной бумагой и полотенцами.

Фото: pixabay

Теги: автостоянка, кронштадт, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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