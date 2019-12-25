В Кронштадте обустроят первую городскую автостоянку

Автостоянка сможет вместить 113 машин.

На 69 участке Кронштадтского шоссе обустроят первую автостоянку, сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчик обустроит дорожное полотно, канализацию, проведет электричество и благоустроит территорию. Предполагается, что новая охраняемая парковка будет автоматизирована, оснащена системой видеонаблюдения, терминалом оплаты, шлагбаумом, стойкой въезда-выезда и электронным табло.

Ранее мы писали, что власти Петербурга закупаются туалетной бумагой и полотенцами.

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