Выборжане представили свои стартапы на оценку и финансирование

Начинающие предприниматели представили свои стартапы на бюджетное финансирование.

В здании администрации Выборга прошло заседание "комиссии по стартапам". Молодые предприниматели, только делающие первые шаги в мир бизнеса представили на обозрение опытных специалистов свои проекты.

Целью презентации стало получение дополнительного финансирования своей идеи из средств, которые комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка разыгрывает среди презентованных идей для бизнеса. Всего между бизнесменами было поделено 2 миллиона 442 тысячи рублей, из которых полтора миллиона разделили на последнем заседании комиссии.

В этот раз, комиссия рассмотрела четыре стартапа в совершенно разных областях бизнеса. Так, Аркадий Гриф и Иван Сивериков предложили проект научно-образовательного шоу для детей, которое должно в игровой форме обучать самых маленьких выборжан физике и химии. В далекоидущих планах молодых людей расширение бизнеса вполть до международного уровня. По словам Аркадия, уже запланирована встреча в Лапеенранте, где их идея также может найти свою реализацию.

Выборжанка Ольга Фесенко пришла на комиссию с презентацией фабрики кухонной мебели. Как она сама рассказала позже, за семь лет работы дизайнером интерьеров, она пришла к мыли о том, что на рынке нет производителя, который бы делал действительно качественные кухни в среднем ценовом сегменте. При этом, опять же, по заявлениям Ольги, подобная продукция обязательно будет пользоваться спросом, даже несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, сложившуюся в последние годы в стране.

Житель поселка Первомайское, Андрей Карполенко посетил комиссию с проектом производства евроштакетника для заборов. У него уже есть опыт в производстве, а бизнес-план расписан с точностью до рубля. По подсчетам Андрея, стоимость производства штакетника составит 81 рубль за штуку, а розничная отпускная цена - около 129 рублей, соответсвенно маржинальность будет 48 рублей за единицу товара.

Последними перед комиссией выступили представители уже знакомого Выборгу бренда. Им стала местная сеть кафе Swag Sushi, которая как оказалось недавно сменила владельца. Новым руководителем точек общественного питания стала Валерия Захарова, а функцию повара взял на себя её муж.

После завершения питчинга, комиссия удалилась на совещание, результаты которого, а также суммы выделяемых средств будут оглашены не ранее, чем через 3 дня на сайте районной администрации.

Фото, видео: Piter.TV