Выборжанам стоит приготовиться к наступлению бури

По сообщениям синоптиков, на 47 регион надвигается циклон проливных дождей, гроз и штормового ветра.

Выборжанам и жителям Ленобласти стоит приготовиться к наступлению урагана. Стихия накроет Ленобласть уже завтра, 31 мая. По сообщениям синоптиков, на 47 регион надвигается циклон проливных дождей, гроз и штормового ветра.

Этой ночью, 30 мая, в 47 регионе произойдет понижение температуры до четырех градусов тепла, в отдельных районах столбики термометра опустятся до нуля градусов.

Днем же, 31 мая, на территории Ленобласти ожидается повышение температурных отметок до плюс восьмнадцати градусов, при чем в более южных районах ожидается и вовсе плюс двадцать два градуса.