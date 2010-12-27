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Выборжанам стоит приготовиться к наступлению бури
Сегодня, 22:08
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KaterinaKono13

Выборжанам стоит приготовиться к наступлению бури

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По сообщениям синоптиков, на 47 регион надвигается циклон проливных дождей, гроз и штормового ветра. 

Выборжанам и жителям Ленобласти стоит приготовиться к наступлению урагана. Стихия накроет Ленобласть уже завтра, 31 мая. По сообщениям синоптиков, на 47 регион надвигается циклон проливных дождей, гроз и штормового ветра. 

Этой ночью, 30 мая, в 47 регионе произойдет понижение температуры до четырех градусов тепла, в отдельных районах столбики термометра опустятся до нуля градусов.

Днем же, 31 мая, на территории Ленобласти ожидается повышение температурных отметок до плюс восьмнадцати градусов, при чем в более южных районах ожидается и вовсе плюс двадцать два градуса.

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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