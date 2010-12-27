Выборжан приглашают на масленичные гуляния

Народный праздник "Гуляй, Масленица!" состоится 10 марта на Рыночной площади Выборга. Начало в 13.00.

На центральной площадке с концертной программой выступят местные творческие коллективы: "Культурно-досуговый центр", "Этно-культурный комплекс "Вереск", "Центр детского эстрадного искусства "Эльфы".

Кроме того, жителей и гостей города ждут хороводы, масленичные игры и забавы, веселые конкурсы, мастер-классы, а также традиционное угощение блинами.

Будет работать праздничная ярмарка.

Обращаем внимание, что в этот день с 09.00 до 17.00 будет ограничено движение автотранспорта:

- по ул. Пионерской (от Банковского проезда до набережной 40-летия ВЛКСМ);

- по ул. Красноармейской (от ул. Крепостной до ул. Северный Вал (здание рынка);

- пересечение ул. Северный Вал и ул. Красноармейской;

- пересечение ул. Прогонной и ул. Краснофлотской.