Выборжан приглашают на масленичные гуляния

Народный праздник "Гуляй, Масленица!" состоится 10 марта на Рыночной площади Выборга. Начало в 13.00.
На центральной площадке с концертной программой выступят местные творческие коллективы: "Культурно-досуговый центр", "Этно-культурный комплекс "Вереск", "Центр детского эстрадного искусства "Эльфы".
Кроме того, жителей и гостей города ждут хороводы, масленичные игры и забавы, веселые конкурсы, мастер-классы, а также традиционное угощение блинами.
Будет работать праздничная ярмарка.
Обращаем внимание, что в этот день с 09.00 до 17.00 будет ограничено движение автотранспорта:
- по ул. Пионерской (от Банковского проезда до набережной 40-летия ВЛКСМ);
- по ул. Красноармейской (от ул. Крепостной до ул. Северный Вал (здание рынка);
- пересечение ул. Северный Вал и ул. Красноармейской;
- пересечение ул. Прогонной и ул. Краснофлотской.
Парковочная зона возле делового центра "Виктория" будет закрыта на период проведения мероприятия. Организатором мероприятия является администрация МО "Выборгский район" ЛО.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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