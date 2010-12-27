Выборсгкие лыжероллеры выиграли Первенство и этап Кубка России

Спортсмены взяли золото, серебро и бронзу на дистанции 10 километров.

В Новгородской области состоялся четвертый этап Кубка России по лыжероллерам, где выборгские спортсмены показали себя на высоте.

В начале августа четвертый этап России проходил на базе новгородского лыжного комплекса МБУ "Пестовская спортивная школа олимпийского резерва". Там российские спортсмены соревновались на разных дистанциях: 10 километров (персьют), 15 километров (персьют, преследование) и 150-метровом спринте.

Анатолий Вахрушев взял золотую медаль на дистанции 10 километров свободным стилем, на этой же дистанции серебро и бронзу взяли выборгские лыжники Андрей Плужников и Дмитрий Нагаев. Ранее выборгские лыжероллеры участвовали на Первенстве России в Сарове (Нижегородская область), где трое названных спорстменов заняли первое командное место в эстафете 3/6 км.





Ранее мы сообщали, что выборгские спортсмены в Москве заняли весь пьедестал почёта на II этапе Кубка России по лыжероллерам.

Фото: Алексей Тусевич/ ВК; pixabay.com