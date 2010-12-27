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Выборсгкие лыжероллеры выиграли Первенство и этап Кубка России
Сегодня, 16:25
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nastya960
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Выборсгкие лыжероллеры выиграли Первенство и этап Кубка России

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Спортсмены взяли золото, серебро и бронзу на дистанции 10 километров.

В Новгородской области состоялся четвертый этап Кубка России по лыжероллерам, где выборгские спортсмены показали себя на высоте. 

В начале августа четвертый этап России проходил на базе новгородского лыжного комплекса МБУ "Пестовская спортивная школа олимпийского резерва". Там российские спортсмены соревновались на разных дистанциях: 10 километров (персьют), 15 километров (персьют, преследование) и 150-метровом спринте. 

Анатолий Вахрушев взял золотую медаль на дистанции 10 километров свободным стилем, на этой же дистанции серебро и бронзу взяли выборгские лыжники Андрей Плужников и Дмитрий Нагаев. Ранее выборгские лыжероллеры участвовали на Первенстве России в Сарове (Нижегородская область), где трое названных спорстменов заняли первое командное место в эстафете 3/6 км.



Ранее мы сообщали, что выборгские спортсмены в Москве заняли весь пьедестал почёта на II этапе Кубка России по лыжероллерам.

Фото: Алексей Тусевич/ ВК; pixabay.com

Теги: выборг , ленобласть , лыжероллеры
Категории: Лента новостей Выборг Спорт

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