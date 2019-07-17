Выборгский район стал рекордсменом по числу стобалльных работ ЕГЭ

Выборгский район стал рекордсменом по числу стобалльников ЕГЭ. При этом большая часть стобалльных работ ЕГЭ пришлась на русский язык. Председатель Комитета образования заявила об этом на совещании с участием глав поселений Выборгского района.
Больше всего выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, обучаются в гимназии №11, а также в школах №7 и №8. Помимо Выборга, стобалльников подготовили СОШ №13, СОШ №14, СОШ №37 в Светогорске.
По русскому в этом году у нас результаты лучше, чем в прошлом, и при этом результаты выше областных показателей уже который год подряд. Также в этом году у нас очень много результатов учеников, которые набрали более 90 баллов. Выборгский район поставил абсолютный рекорд - 11 стобалльников, 5 из которых по русскому языку.
Ольга Карвелис, председатель Комитета образования
Видео: Piter.TV
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