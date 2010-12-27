Выборгский район переходит на тариф регоператора по обращению с отходами

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в Ленинградской области 1 апреля.

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в Ленинградской области 1 апреля. Пилотным для её реализации стал Приозерский район. Выборгский район включился в это процесс 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Обновленные квитанции за услуги ЖКХ жители получат в июле. В них появится новая единица измерения, в килограммах, и иной тариф.

По итогам конкурса региональным оператором была выбрана АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области".

Тариф на вывоз мусора утвержден областным комитетом по тарифам и ценовой политике.

Расчёт стоимости новой коммунальной услуги производится от тарифа, установленного для регионального оператора и норматива, который утвержден для домовладений и квартир многоэтажных домов.

Начальник управления ЕИРЦ по Выборгскому району Эльвира Романенко:

С 1 июня тариф в Выборгском районе изменен тариф за вывоз мусора. В связи с тем, что норматив и тариф для регионального оператора утвержден в тоннах на год, высчитывается, сколько стоит вывоз 1 килограмма твёрдых бытовых отходов, и какая норма приходится на 1 кв. метр. Если перемножить эти показатели, получится размер платы за 1 квадратный метр в месяц. Он равен 5 руб. 99 коп. за один квадратный метр. За домовладение - 354 рубля 11 копеек.

Это единый утвержденный тариф для всей Ленинградской области, то есть мы все будем жить в рамках этих норм и с этими тарифами

В связи с тем, что услуга становится коммунальной, на неё будут распространяться все федеральные льготы - как на свет, газ, воду. Таким образом, у жителей, которые получают компенсацию, общая сумма возврата денежных средств увеличится.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО