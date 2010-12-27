Выборгских музыкантов приглашают к участию в мероприятиях в День города

Оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий приглашает к участию выборгские музыкальные группы и исполнителей.

В субботу, 17 августа, Выборг будет отмечать День города и района.

Оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий приглашает к участию выборгские музыкальные группы и исполнителей.

Для этого всем желающим необходимо до 1 августа подать заявку в отдел культуры районной администрации: г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив по телефонам: 8 (81378) 2-61-91, 2-75-23, 2-76-04.

Организаторы отмечают, что для творческих выступлений участников будет подготовлено сценическое пространство и звуковое оборудование.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО