Выборгские детские оздоровительные лагеря открыли свои двери для ребят

С целью эффективного оздоровления, занятости и отдыха детей разработаны программы воспитательной работы: запланированы ежедневные культурно-развлекательные и спортивно-оздоровительные мероприятия, экскурсии, интеллектуальные игры, занятия по интересам в кружках и др.

1 июня на территории Выборгского района открылась первая смена в двух загородных муниципальных детских лагерях – "Им. Ю. Гагарина" и "Спутнике". Оздоровительные ДОЛ встретили порядка 230 детей. 8 июня свои двери для приема ребят распахнет "Волна", 12 июня - "Зеленый остров".

По словам директора АУ "Детские оздоровительные лагеря" Елены Кярема, всего летом 2019 года выборгские лагеря: "Им. Ю. Гагарина", "Волна", "Зеленый остров", а также "Спутник" - готовы принять порядка 1400 человек, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-инвалидов с сопровождающими лицами.

К началу летнего сезона в детских оздоровительных лагерях были проведены ремонтные работы помещений, обновлен игровой инвентарь, закуплена новая мебель и др. В частности, в "Спутнике" за счет средств муниципального бюджета приобретен современный модульный медпункт, отремонтированы помещения для умывания, туалеты.

С целью эффективного оздоровления, занятости и отдыха детей разработаны программы воспитательной работы: запланированы ежедневные культурно-развлекательные и спортивно-оздоровительные мероприятия, экскурсии, интеллектуальные игры, занятия по интересам в кружках и др.

Путевки в детские лагеря отдыха Выборгского района пользуются большим спросом. В этом году три детских муниципальных лагеря будут принимать детей в четыре смены. рассказала Елены Кярема

1 июня также начали свою работу детские лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе 37 школ и трех учреждений дополнительного образования. Планируется, что за период летних каникул в них отдохнут более 2800 детей.

Подробную информацию о направленности смен в выборгских ДОЛ можно получить на сайте АУ "Детские оздоровительные лагеря": http://www.dolvyborg.ru или по телефону: 8 (81378) 3-04-79, в лагерях с дневным пребыванием детей – на сайтах образовательных учреждений.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО