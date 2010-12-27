Выборгская пекарня удостоена высшей отраслевой награды в области качества

ООО "Приморская пекарня" Выборгского потребительского общества удостоено высшей отраслевой награды в области качества.

ООО "Приморская пекарня" Выборгского потребительского общества удостоено высшей отраслевой награды в области качества.

Предприятие стало обладателем "серебряного" Кубка качества Центросоюза. Специалисты региональной потребкооперации показали высочайший уровень профессионального мастерства. Представленные на суд строгого жюри образцы хлеба, пользующегося большой популярностью в местности, где он производится, были по достоинству оценены и заслуженно вошли в число победителей.

Сегодня хлеб и хлебобулочные изделия "Приморской пекарни" доставляются в 200 торговых точек Выборгского района.

Соревнования проводились в этом году впервые, церемония награждения прошла в рамках Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир" в Калужской области. Поддержку ленинградским хлебопекам оказал комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО