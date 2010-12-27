Выборгская администрация взяла на контроль устранение последствий крупного ДТП с бензовозом

На месте происшествия работает специальная группа от районной администрации. Спасатели уже приступили к устранению последствий и минимизации возможного ущерба окружающей среде.

Как мы уже сообщали ранее, крупное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза, перевозившего цистерну с дизельным топливом произошло в тридцати километрах от Выборга, неподалеку от поселка Перевозное. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник. Цистерна перевернулась у въезда на мост, пересекающий реку Вуокса и начала протекать. Водитель погиб на месте. По предварительным оценкам в окружающую среду попало около 15 тонн горючего.

На своем официальном сайте администрация Выборгского района выложила заявление в котором говорится, что работы по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия взяты на контроль. На месте аварии работает оперативная группа МО "Выборгский район" Ленинградской области под руководством начальника управления безопасности районной администрации Игоря Чернова.

Специализированные организации приступили к очистке дорожного полотна моста и прилегающей территории. Также начались работы по локализации разлива топлива. Сотрудники Управления гражданской защиты Ленинградской области принимают меры для предотвращения возможного попадания топлива в воды Вуоксы. Для этих целей ниже по течению устанавливают заградительные боны с применением специальных реагентов.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"