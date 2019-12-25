  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Выборг встречает любителей охоты и рыбалки
Сегодня, 9:44
52
Veskathy

Выборг встречает любителей охоты и рыбалки

0 0

Жители и гости Выборга смогут посетить фотовыставку, охотничий пленэр, а также посмотреть на выступления охотничьих собак и послушать мастер-классы кинологов.

5 сентября в Выборге состоится девятый фестиваль "День охотника". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 и будут проходить на территории Парка имени Ленина, Рыночной площади и набережной 40-летия ВЛКСМ. 

Жители и гости Выборга смогут посетить фотовыставку, охотничий пленэр, а также посмотреть на выступления охотничьих собак и послушать мастер-классы кинологов. Также в рамках мероприятия запланирована конно-охотничья джигитовка и соколиная охота.

Участники праздника могут посетить фотовыставку, охотничий пленэр и попробовать военно-полевую кухню. Также на разных площадках будут выступать творческие коллективы Выборгского района.

Отметим, что в роли организаторов выступают комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, ЛОГКУ "Леноблохота" и администрация Выборгского района Ленинградской области.

Ранее мы написали о том, что в выборгской гимназии внедрили новые технологии.

Фото: газета "Выборг"

Теги: выборг, день охотника, фестиваль
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии