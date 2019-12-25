Выборг встречает любителей охоты и рыбалки

Жители и гости Выборга смогут посетить фотовыставку, охотничий пленэр, а также посмотреть на выступления охотничьих собак и послушать мастер-классы кинологов.

5 сентября в Выборге состоится девятый фестиваль "День охотника". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 и будут проходить на территории Парка имени Ленина, Рыночной площади и набережной 40-летия ВЛКСМ.

Жители и гости Выборга смогут посетить фотовыставку, охотничий пленэр, а также посмотреть на выступления охотничьих собак и послушать мастер-классы кинологов. Также в рамках мероприятия запланирована конно-охотничья джигитовка и соколиная охота.

Участники праздника могут посетить фотовыставку, охотничий пленэр и попробовать военно-полевую кухню. Также на разных площадках будут выступать творческие коллективы Выборгского района.

Отметим, что в роли организаторов выступают комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, ЛОГКУ "Леноблохота" и администрация Выборгского района Ленинградской области.

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Фото: газета "Выборг"