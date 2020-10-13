Выборг включат в общеевропейскую сеть велодорожек

Маршрут "ЕвроВело", будет проходить через Выборг, Приморск и Рощино. В перспективе эти веломаршруты включат в общеевропейский "ЕвроВело".

В Выборге продолжают разрабатывать проект строительства велодорожек, который предусматривает благоустройство центральной части города. Так, проект соединит южную часть города и северную. Первый этап должен соединить дорожки Смоляного мыса и Батарейной горы.

Маршрут "ЕвроВело", будет проходить через Выборг, Приморск и Рощино. В перспективе эти веломаршруты включат в общеевропейский "ЕвроВело".

Развитие велодвижения в Ленобласти увязано с развитием "ЕвроВело-10" и "ЕвроВело-13". "ЕвроВело-10" направляется в Хельсинки. "ЕвроВело-13" – от Торфяновки на север Финляндии. Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район".

Для того, чтобы состыковать велодорожки Выборга с региональными велотрассами, планируется продлить маршрут до лесопарковой зоны в южном направлении и до парка Монрепо в северном направлении.