Выборг в кино: 5 сериалов, которые сняли в старинном городе

Piter.TV сделал подборку современных сериалов, в которых можно полюбоваться на Выборг.

Выборг просто создан для кино. Его атмосфера и архитектура удивительны, и многие кинематографисты с удовольствием снимали и продолжают снимать в этих декорациях свои фильмы.

Гуляя по городу, мы не подозреваем, что почти каждая улица имеет свою богатую киноисторию. В старом городе можно увидеть не только архитектурные памятники, но и места, где снимались многие фильмы и сериалы. Так, вполне возможно, что вы стоите рядом с домом господина Брунсвика из кинофильма "Замок", или проходите по "Бейкер стрит" из сериала "Шерлок Холмс".

О многих фильмах, снятых в Выборге, в особенности о советской киноклассике, писали уже не раз. Мы решили поговорить о свежих работах в популярном жанре сериала.



Гетеры майора Соколова

Восьмисерийная военная драма была снята в 2014 году режиссером Бахтияром Худойназаровым. Действие сериала разворачивается в 1939 году, накануне Зимней войны. В центре событий – разведывательная группа из пяти девушек, которые под руководством майора превращаются в профессиональных шпионок.

Чаще всего Выборг служит декорацией европейского или средневекового города в кино, но не в случае с этим сериалом. Здесь создатели фильма выбрали этот город для придания исторической убедительности кинокартине. Ведь именно на территории Выборга велись ожесточенные бои Зимней войны, события которой разворачиваются в сериале.

Один из эпизодов – свадьба был снят на Крепостной улице. У памятника Торгельсу Кнутссону развернули Ратушную площадь с рестораном "Сёмга". А со стороны Подгорной улицы снимали задний двор "Сёмги". Часовая башня также попала в кадр. С высоты башни героиня Нина Матросова должна была произвести снайперский выстрел.

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге



Инквизитор



Известный режиссёр Юрий Мороз 2014 году представил детективный триллер. Средневековый городок прекрасно сочетается с сюжетом фильма.

Петербургский детектив Наталья Серебрянская расследует череду убийств в провинциальном городке Мёльберг на западе России. Сам убийца выступает в роли средневекового инквизитора, совершая казни влиятельных людей.

Съемки в Выборге длились больше двух месяцев и жители города с нетерпением ожидали выхода сериала.

В Выборге были отсняты натурные объекты, а интерьеры в основном снимали в Москве. Съемки проходили как в городских кварталах, так и парке Монрепо.

В объективы камеры попали и Выборгский замок, и здание Ратуши , улица Крепостная.

Фото: ruskino.ru



Любовь по приказу



Премьера сериала режиссера Николая Борца состоялась в 2018 году. В центре сюжета – драматическая история отношений, стандартный любовный треугольник, но в тех обстоятельствах, когда он уже не может считаться таковым.

Основное действие разворачивается в Ленинграде в эпоху перестройки. Но в последних сериях режиссер переносит зрителя в Таллин, в роли которого и выступил Выборг. В кадре запечатлены интерьеры гостиницы "Дружба", окрестности улиц Прогонная, Подгорная и Железнодорожная.



Белая гвардия



Фильм принадлежит авторству Сергея Снежкина. Режиссер работал над сценарием по роману Булгакова больше двух лет и в 2012 году представил экранизацию великого романа.

В Выборге сняты все сцены на Брест-Литовской улице, бой полковника Най-Турса. Декорациям уделили особое внимание – их не отличишь от настоящих экстерьеров. Скульптуры, вывески, заборы, гранитные столбики, стальные решетки – все это преобразило улицы города.

Но несмотря на работу декораторов, в картине все равно можно узнать Театральную площадь, Крепостную улицу, полуразрушенный дом Говинга.

Фото: livejournal / s-temerev

Фото: vyborg-press.ru



Тихий дон



Кинокартина режиссера Сергея Урсуляка "Тихий Дон" вышла на экраны в 2015 году. Четвертая экранизация романа Михаила Шолохова была подготовлена для телеканала "Россия".

Основные съемки проходили в Ростовской области, а колоритные улочки Выборга послужили декорациями для съемок одного из ключевых эпизодов. Именно по улице Подгорной проезжали верхом красноармейцы.

Сцена, в которой Григорий Мелехов вместе с товарищем оказывается в Крыму, снята именно здесь. Старинные мощеные улочки точно передают атмосферу трагизма и отчаяния финальной сцены.

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге